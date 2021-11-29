Бывшие сотрудники «Метростроя» вышли к зданию правительства Петербурга. Они требуют, чтобы обанкротившееся предприятие выплатило им многомиллионные долги по заработной плате.

Утром от Смольного отъехал кортеж чёрных иномарок, а уже через полчаса у здания правительства начали собираться люди. Хмурые мужчины подтягиваются группками по три человека человека. Это — бывшие сотрудники «Метростроя». Бывшего монополиста по строительству петербургской подземки. На сход пришло около шестидесяти человек. Они вышли к Смольному, чтобы попросить у чиновников помощи и напомнить им о нуждах трудящихся. Вот уже несколько месяцев более трёх с половиной тысяч метростроителей не могут получить зарплату. Всего обанкротившийся «Метрострой» задолжал своим сотрудникам почти пятьсот пятьдесят миллионов рублей. Как говорят среди собравшихся перед Смольным: средняя сумма задолженности — сто сорок тысяч рублей. Но есть и исключения, например, бригадир проходчиков Ринат Галиев.

Издалека за мужчинами наблюдали полицейские. Они не вмешивались. За поворотом стоял автозак и несколько служебных автомобилей.

В Смольный метростроителей так и не пустили, к собравшимся никто не вышел. Метростроители на молчание чиновников смотрели недобро. Они говорили, если ситуация не улучшится, то на следующих сход их придёт гораздо больше.

Параллельно Арбитражный суд Петербурга признал «Метрострой» банкротом в конце этого лета. Вместо неё в городе метро будет строить новая компания «Метрострой Северной столицы».