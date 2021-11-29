Министры здравоохранения стран G7 сегодня соберутся на экстренную встречу из-за ситуации со штаммом «омикрон»

Министры здравоохранения стран Группы семи, как ожидается, сегодня проведут экстренную встречу из-за ситуации с новым штаммом коронавируса. Она созывается по инициативе Великобритании. Между тем во Всемирной организации здравоохранения не исключили новых вспышек заболеваемости с серьезными последствиями.

В ВОЗ считают, что общий глобальный риск, связанный с новым штаммом «омикрон», является «очень высоким». В новом докладе организации, посвященном приоритетным мерам по борьбе с ковидом, говорится, что появившийся вариант коронавируса обладает большим числом мутаций, из-за чего не ясно, смогут ли вакцины эффективно защищать от новых заражений или тяжелого течения болезни. Впрочем, определенную защиту, отметили в ВОЗ, нынешние препараты дать все-таки могут. Тем не менее в организации призвали как можно скорее увеличить охват населения вакцинацией – особенно среди тех, кто еще не привился.

Проблемы, связанные с появлением нового штамма коронавируса, планируется обсуждать и на открывшейся сегодня специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус вновь упомянул о так называемом «вакцинном кризисе», из-за которого, по его словам, свыше 80% мирового объема препаратов ушло в наиболее развитые страны, в то время как на государства с низкими доходами пришлось лишь около 0,5% доз.

О появлении нового штамма коронавируса «омикрон» стало известно на прошлой неделе. Впервые он был выявлен в странах Южной Африки. По мнению ряда ученых, этот вариант может обладать большей заразностью и преодолевать защиту вакцин.