Депутат Свищев призывает наказать устроивших фаер-шоу на матче «ЦСКА-Зенит» болельщиков

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев призывает наказать болельщиков, устроивших фаер-шоу на матче «ЦСКА-Зенит». Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «РПЛ начала свое расследование. Мы очень надеемся, что в сотрудничестве с правоохранителями будет дан четкий анализ того, что случилось и кто виноват, а нарушители будут наказаны», — отметил Д.Свищев.

Как уточнил депутат, у него «очень много вопросов» к тому, что происходило на стадионе. «Я общался с некоторыми корреспондентами и был удивлен, что, оказывается, информация о том, что планировалось фаер-шоу, была известна заранее, еще до матча. Почему тогда служба безопасности стадиона не провела какие-то превентивные меры, чтобы предотвратить данное нарушение? Ведь это хулиганство, которое должно наказываться», — подчеркнул Свищев.

При этом он призвал извиниться перед болельщиками, которые не были к этому причастны. «Должны быть зафиксированы конкретные нарушители. А люди, которые в этом не замешаны, не должны нести ответственность за хулиганство других. Более трех часов всех держали на трибунах, а там и дети были, и женщины – это, конечно, вещь недопустимая. Поэтому нарушители должны быть выявлены и наказаны, а люди, которые понесли незаслуженное наказание в виде привода в полицию или которых продержали на улице — надо принести им извинения как минимум», — считает Свищев.

Он также отметил, что действия полиции не были намеренными. «То, что держали долго – это факт. Но то, что полиция специально держала – давайте не будем демонизировать ситуацию», — заключил Свищев.

Накануне порядка 400 болельщиков ЦСКА были задержаны в Москве после матча против «Зенита» из-за использования пиротехники. Фанатов держали на трибунах более трех часов, а затем увезли в полицию. Некоторые из задержанных просидели в отделении всю ночь.