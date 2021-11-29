Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал комедией начавшийся над ним суд в Тбилиси

Он сказал, что не признаёт грузинское правосудие. Саакашвили впервые после своего ареста присутствует на судебном процессе. Он связан с делом о разгоне митинга оппозиции в Тбилиси еще в 2007-м году. Сегодня к зданию суда пришли сторонники Саакашвили.