Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал комедией начавшийся над ним суд в Тбилиси

Он сказал, что не признаёт грузинское правосудие. Саакашвили впервые после своего ареста присутствует на судебном процессе. Он связан с делом о разгоне митинга оппозиции в Тбилиси еще в 2007-м году. Сегодня к зданию суда пришли сторонники Саакашвили.
2021-11-29T14:33:13+03:00
2021-11-29T14:45:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 29 ноября 2021
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