Футбольный клуб ЦСКА предложил помощь болельщикам, задержанным после матча с «Зенитом»

Соответствующее заявление опубликовано в его Telegram-канале. В МВД утверждают, что по итогам произошедшего было составлено более 50 протоколов о правонарушениях.

Накануне после игры полиция задержала более 400 человек. В качестве причины называют использование пиротехники и распитие алкогольных напитков.