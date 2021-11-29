Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал сохранять трезвость ума в вопросе о переименовании QR-кодов

По его словам, этот термин используется также при банковских переводах и в рекламе. Песков отметил, что вопрос о названии в данном случае абсолютно неважен.

Ранее газета РБК, ссылаясь на информированные источники писала, что в Кремле и в правительстве обсуждают, как уменьшить упоминание термина «QR-код» в публичной риторике. Альтернативные варианты, по данным издания, сейчас тестируют с помощью социологических исследований.