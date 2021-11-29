В Москве на 94-м году жизни скончался кинорежиссер Владимир Наумов

Об этом агентству Интерфакс сообщили в Союзе кинематографистов. Вместе с Александром Аловым Наумов снял 11 картин. Среди них «Павел Корчагин», «Бег» «Легенда о Тиле», «Тегеран-43». О дате и месте прощания пока не объявлено.
2021-11-29T14:30:59+03:00
2021-11-29T14:48:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 29 ноября 2021
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