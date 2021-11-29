Большинство граждан Швейцарии поддержали так называемые ковид-сертификаты и другие коронавирусные ограничения

Свои голоса «за» отдали более 60% швейцарцев. На референдум были вынесены вопросы не только о ковидных сертификатах, но и о том, поддерживают ли граждане нынешние меры по борьбе с коронавирусом, а также ту финансовую поддержку, которую организовало правительство в период пандемии. Однако против введения паспортов об иммунизации выступили половина жителей кантона Швиц и почти 60% населения Аппенцелль-Иннерроден.

Теперь же ковид-сертификаты будут выдаваться всем привитым, переболевшим или получившим отрицательный ПЦР-тест. Документ потребуется для посещения баров, кафе, ресторанов, кинотеатров и других общественных мест, а также для студентов ВУЗов.

При этом еще неделю назад в Берне прошла многотысячная манифестация против введения санпаспортов, а также других санитарных мер.

На данный момент в Швейцарии вакцинировано около двух третей всего населения, что является одним из самых низких показателей в Западной Европе.