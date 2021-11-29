В Центре Гамалеи, который разработал «Спутник», считают, что вакцины будут успешно работать и против нового штамма

Как и в случае с предыдущими мутациями, прививка защитит от тяжелого течения болезни, – считает руководитель лаборатории центра Владимир Гущин.

Гущин призывает вакцинироваться и соблюдать все меры предосторожности.

В свою очередь, директор по развитию Центра имени Чумакова Константин Чернов считает, что предсказать поведение нового штамма пока невозможно.