Как и в случае с предыдущими мутациями, прививка защитит от тяжелого течения болезни, – считает руководитель лаборатории центра Владимир Гущин.
Гущин призывает вакцинироваться и соблюдать все меры предосторожности.
В свою очередь, директор по развитию Центра имени Чумакова Константин Чернов считает, что предсказать поведение нового штамма пока невозможно.
В Центре Гамалеи, который разработал «Спутник», считают, что вакцины будут успешно работать и против нового штамма
Как и в случае с предыдущими мутациями, прививка защитит от тяжелого течения болезни, – считает руководитель лаборатории центра Владимир Гущин.