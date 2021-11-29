Правительство планирует выделить 80 млн рублей на помощь семьям погибших и пострадавших в результате трагедии на шахте в Кузбассе.

Близким тех, кто так и не смог выбраться на поверхность живым, федеральные власти перечислят по 1 млн рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Получившим тяжкий и средний вред здоровью направят по 400 тысяч, остальным пострадавшим — по 200 тысяч рублей. Мишустин поручил передать деньги как можно быстрее, без малейшей бюрократической волокиты. Материальную помощь обещают оказать и местные власти. От них семьи погибших получат по 250 тысяч рублей. Компания, владеющая шахтой «Листвяжная», как утверждает губернатор Кемеровской области, уже передала в сумме около 100 млн рублей. Собственник предприятия также намерен оплатить обучение детей погибших шахтеров в колледжах и вузах, купить их семьям жилье и погасить все виды кредитов близких.

Работы на месте трагедии продолжаются до сих пор. Как сообщают в МЧС, сейчас спасатели бурят скважину для подачи инертной пены. Только после этого получится приступить к поиску тел погибших, которые остались под землей. Их намерены поднять на поверхность. Всего на шахте работают более сотни человек. Еще 200 горноспасетелей ждут команды присоединиться к операции в случае необходимости, добавили в экстренных службах.

Власти Кузбасса обещают выплатить всю материальную помощь уже сегодня. Всего в трагедии погиб 51 человек, в том числе и несколько спасателей.