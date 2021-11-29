12 несовершеннолетних оказались среди задержанных футбольных болельщиков после матча ЦСКА – «Зенит» в Москве

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка Ольгу Ярославскую. По ее данным, в тот же день дети были переданы родителям. В полиции сообщили, что составлен 51 протокол в отношении болельщиков. При этом количество задержанных не называется. Спортивные издания сообщают о сотнях задержанных фанатов ЦСКА.

Судя по официальному сообщению, у полиции претензии и к стадиону «ВЭБ Арена». Утверждается, что на одном из секторов не работали видеокамеры.

В министерстве фактически обвинили руководство стадиона «ВЭБ-Арена» в том, что он не соответствовал требованиям безопасности. Как отмечается, камеры наблюдения фактически не фиксировали поведение наиболее активных болельщиков «красно-синих» в ходе матча между ЦСКА и петербургским «Зенитом». При этом в полиции не назвали точное количество задержанных после игры – лишь сказали, что было составлено свыше 50 административных протоколов по статьям о распитии алкоголя и нарушении правил поведения зрителей во время спортивных соревнований. В том числе вменяется использование пиротехники. 25 болельщикам грозит запрет на посещение матчей на срок от 6 месяцев.

Аспект неработающих камер на «ВЭБ-Арене», между тем, уже прокомментировали и в руководстве Российской премьер-лиги. Ее президент Ашот Хачатурянц утверждает, что речь идет о спланированной хакерской атаке, передает телеканал Матч ТВ. Другие источники эту версию пока не подтвердили и не опровергли.

Полиция и бойцы ОМОНа оцепили сектор болельщиков ЦСКА после того, как незадолго до окончания футбольного матча 16-го тура РПЛ зрители начали зажигать файеры. Люди были вынуждены оставаться на трибунах до глубокой ночи. Многих силовики выводили к автозакам и увозили в отделение полиции. Один из фанатов в интервью телеканалу РЕН ТВ утверждал, что сотрудники МВД не разбирались, кто именно является нарушителем, и забирали всех, в том числе женщин и детей.

Телеграм-канал OFNews, специализирующийся на новостях, связанных с футбольным фанатским движением, утверждает, что всего были задержаны свыше 400 человек.

Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что необходимо детально разобраться с ситуацией с задержанием болельщиков. Не причастные к беспорядкам пострадали несправедливо, – сказал Свищев в эфире «Эха». Одновременно Свищев назвал файеры варварством, которого не должно быть на трибунах.

В ЦСКА действия фанатов осудили, но пообещали помочь задержанным, которые не жгли файеры. Болельщиков армейского клуба поддержали фанаты «Спартака». В свою очередь, футбольный клуб «Зенит» пока никак не отреагировал на произошедшее после матча.