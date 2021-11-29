Правительство направит около 80 млн рублей в качестве помощи пострадавшим и семьям погибших в Кемеровской области

Правительство направит около 80 миллионов рублей в качестве помощи пострадавшим и семьям погибших в Кемеровской области. Премьер Михаил Мишустин напомнил, что деньги должны быть выплачены до конца сегодняшнего дня.

В результате пожара на шахте Листвяжная погиб 51 человек. Пострадали около 80.