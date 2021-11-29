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14:31, 29 ноября 2021

Правительство направит около 80 млн рублей в качестве помощи пострадавшим и семьям погибших в Кемеровской области

Фото: Эхо Москвы
Фото: Эхо Москвы

Правительство направит около 80 миллионов рублей в качестве помощи пострадавшим и семьям погибших в Кемеровской области. Премьер Михаил Мишустин напомнил, что деньги должны быть выплачены до конца сегодняшнего дня.
В результате пожара на шахте Листвяжная погиб 51 человек. Пострадали около 80.  


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