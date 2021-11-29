Народного артиста России Александра Градского похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве

Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на информированный источник. Прощание состоится 1 декабря в театре «Градский Холл». Ранее эту информацию подтвердили в самом театре.

Александр Градский умер вчера на 73-м году жизни от инсульта.