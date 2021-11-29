В ВОЗ считают, что имеющиеся вакцины от коронавируса могут защитить и от штамма омикрон

При этом степень его опасности оценивается как крайне высокая. В связи с этим ВОЗ рекомендует ускорить вакцинацию, особенно в группах риска.

Напомним, штамм омикрон, который был выявлен на юге Африки, начал распространять и в европейских странах. Ранее о зараженных этим штаммом сообщили власти Гонконга, Израиля и Канады.