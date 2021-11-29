В суде Нью-Йорка сегодня начинается разбирательство по делу соратницы финансиста Джеффри Эпштейна Гилейн Максвелл

В суде Нью-Йорка сегодня начинается уголовное разбирательство по делу соратницы финансиста Джеффри Эпштейна Гилейн Максвелл. Власти США обвиняют ее в пособничестве в вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией. В скандалах фигурировали политики и миллионеры всего мира от британского принца Эндрю до Билла Клинтона и Дональда Трампа.

Судебный процесс против 59-летней Гилейн Максвел начинается в суде Манхеттена через два года после того, как Джеффри Эпштейн покончил жизнь самоубийством в камере в тюрьме Манхеттена, будучи арестованным по обвинению в вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Арест финансиста, управлявшего деньгами миллиардеров и дружившего с президентами и принцами, стал неожиданностью для всех — так как в 2008 году Эппштейна уже привлекали в ответственности в Майами по тем же обвинениям, но тогда прокуратура заключила крайне выгодную для него сделку и позволила избежать сколь-нибудь серьезной ответственности.

Смерть Эпштейна в камере была официально признана самоубийством, хотя за две недели до того он был найден в камере без сознания со следами на шее, после чего был помещен под режим наблюдения для потенциальных самоубийц — обстоятельства смерти Эпштейна породили слухи о том, что его убили, потому что у него был компромат на политиков и миллиардеров. Многолетняя подруга и партнер Джеффри Эпштейна Гилейн Максвелл была арестована в июле 2020 года, ей были предъявлены шесть обвинений в соучастии в эксплуатации несовершеннолетних, включая девочек в возрасте 14 лет, и вовлечении их в занятие проституцией. Максвелл играла решающую роль в подборе несовершеннолетних девушек для Эпштейна и его друзей и их сексуальной эксплуатации, говорится в обвинении. Гилейн Максвелл грозит до 70 лет лишения свободы. Все обвинения она отрицает.

Как ожидается, судебное разбирательство продлится около двух месяцев.