В России за минувшие сутки выявили чуть менее 34 тысяч случаев заражения коронавирусом

Смертность от опасной инфекции по-прежнему сохраняется на высоком уровне. За минувший день от ковида скончались 1209 человек. Самое большое число смертей по-прежнему в столицах. Тест на коронавирус в Москве оказался положительным у почти 3,5 тысяч человек – показатель снова вырос, в Санкт-Петербурге – у двух с лишним тысяч – в северной столице также прирост заболеваемости. Уровень коллективного иммунитета, согласно данным оперативного штаба, составляет чуть более 50%, однако власти настаивают, что он недостаточен.

Федеральные и региональные власти призывают население активнее вакцинироваться, особенно на фоне новостей о появлении нового штамма ковида – «омикрон», который пока никак не изучен. В Роспотребнадзоре утверждают, что в России на данный момент не выявлено ни одного случая. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко говорит, что сейчас ученые проверяют эффективность отечественных вакцин против новой вариации коронавируса.

Почти во всех субъектах России продолжает действовать система QR-кодов, подтверждающих иммунизацию.

Новый штамм выявлен на юге Африки. Руководитель медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе рассказала, что главные симптомы – сильная усталость и головная боль. Кутзе добавила, что исследование нового варианта коронавируса находится на ранней стадии.