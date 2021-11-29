Московская полиция составила полсотни протоколов на болельщиков, которых задержали после матча ЦСКА — «Зенит»

Большинство административных дел заведено по статьям о нарушении правил поведения на соревнованиях и распитии алкоголя в запрещенных местах, сообщает столичная полиция. Еще несколько протоколов касаются мелкого хулиганства и уклонения от административного наказания. Претензии у силовиков имеются не только к болельщикам, но и стадиону «ВЭБ-арена», где накануне прошел матч. Полиция утверждает, что трибуны с наиболее активными фанатами не попадают в кадр камер видеонаблюдения. Это, как считают в МВД, нарушает правила безопасности.

Среди задержанных оказалось 12 несовершеннолетних. Их передали родителям, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве. Матч ЦСКА — «Зенит» завершился со счетом 2:0. Футбольные болельщики прямо на стадионе подожгли пиротехнику. В московском клубе их осудили, но пообещали оказать бесплатную юридическую помощь. В пресс-службе Российской премьер-лиги тем временем считают, что действия полиции во время игры нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей. Как сообщалось, всего силовики задержали более 400 человек.

По разным статьям болельщикам может грозить штраф в несколько тысяч рублей, административный арест или запрет на посещение спортивных мероприятий на срок до семи лет.