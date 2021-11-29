Суд приговорил к трем годам тюрьмы капитана японского рыболовного судна, которое столкнулось с российским траулером

Окружной суд японского города Асахикава приговорил к трем годам тюрьмы капитана японского рыболовного судна, которое в мае этого года столкнулось с российским траулером «Амур», – сообщает агентство Киодо. Суд также назначил капитану пятилетний условный срок.
2021-11-29T12:33:24+03:00
2021-11-29T12:38:09+03:00
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12:33, 29 ноября 2021
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