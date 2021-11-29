Полиция задержала 12 несовершеннолетних после матча ЦСКА – «Зенит» в Москве, – рассказала ТАСС уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская. По ее данным, в тот же день дети были переданы родителям.

В МВД сообщили, что составлен 51 протокол в отношении задержанных фанатов. Некоторым грозит запрет на посещение матчей. При этом полиция не уточняет количество задержанных. Спортивные издания сообщают о сотнях фанатов ЦСКА. Судя по официальному сообщению, у полиции претензии и к стадиону «ВЭБ Арена». Утверждается, что он не соответствует требованиям безопасности из-за отсутствия видеосъёмки секторов с «активными» болельщиками, – сообщает агентство Интерфакс.