В Тбилиси возобновился судебный процесс по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили

Бывший руководитель страны на этот раз принимает участие в заседании очно.

Саакашвили впервые после своего ареста в октябре этого года был доставлен в зал Тбилисского городского суда. Бывшего грузинского лидера под усиленной охраной вывезли из военного госпиталя в городе Гори, где он проходил лечение. Маршрут охранялся не только на земле, но и с воздуха. В суде отменили все заседания, кроме рассмотрения дела Саакашвили, сообщает телеканал «Пирвели».

Между тем политик уже сказал, что не признает не только обвинение прокуратуры, но и в целом грузинское правосудие. Все происходящее он называет частью «заранее написанной комедии».

Само здание суда находится под усиленной охраной полиции. Туда уже приходят сторонники Саакашвили. Между ними и силовиками произошла стычка: несколько митингующих попытались забраться на ограждение с флагами Грузии и Украины и выкрикивали лозунг «Миша!». Возникла потасовка, в ходе которой полиция применила слезоточивый газ. Оппозиционеры на этом фоне периодически перекрывают центральную автотрассу, ведущую в сторону Западной Грузии.

Саакашвили является главным фигурантом дела о разгоне протестного митинга в Тбилиси в ноябре 2007 года. Тогда травмы получили несколько сотен человек. Помимо этого бывший грузинский президент является фигурантом еще нескольких уголовных дел.