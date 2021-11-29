Полицейские составили 51 административный протокол на болельщиков после матча ЦСКА – «Зенит» за нарушение правил поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях, за употребление алкогольной продукции в запрещенных местах, а также за мелкое хулиганство, – сообщили в МВД России. Там уточнили, что нескольким задержанным грозит до 15 суток ареста. При этом полиция не сообщает, сколько болельщиков задержано. Спортивные издания утверждают, что речь идет о сотнях фанатов ЦСКА. Людей несколько часов не выпускали со стадиона. Полиция проводила задержания, по предварительным данным, из-за пиротехнического шоу, которое устроили фанаты в конце матча.

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что виновные должны понести ответственность. Об этом он сказал в эфире «Эха».

«Не только российский футбольный союз — прежде всего, клуб должен в это дело вмешаться и разобраться, как могло случиться, что большая группа так называемых болельщиков пронесла огромное количество взрывоопасных веществ – петард и взрывпакетов. За безопасность на стадионах отвечает именно клуб», — сказал В.Колосков.

Во-вторых, он ждет реакции РПЛ. «Есть специальный регламент, специальный офицер по безопасности — все это есть, но почему это не выполняется? Зачем надо ждать взрыва? Дело не только в тех, кто этим занимался, но вокруг же еще были болельщики, которые никакого отношения к этому не имели, но тоже пострадали, потому что их продержали полночи на стадионе и потом в полиции. Поэтому РПЛ должна проверить, насколько были выполнены соответствующими должностными лицами, в том числе правоохранительными органами, те регламенты, которые подписаны», — отметил В.Колосков.

Он также добавил, что «правоохранители должны четко разобраться с зачинщиками, исполнителями и принять меры, чтобы эти люди больше на стадионах не появлялись».

Колосков добавил, что полиция правильно действовала в этой ситуации.

В свою очередь, Российская премьер-лига считает, что действия полиции поставили под угрозу здоровье людей, и пообещали провести проверку. В ЦСКА действия фанатов осудили, однако пообещали помочь задержанным, которые не жгли файеры. Фанатов армейского клуба поддержали болельщики «Спартака». Они считают, что власти действуют, обходя стороной здравый смысл и современные технологии.

Издание Спортс.ру пишет, что полиция пыталась вычислить зачинщиков файер-шоу, на стадионе возникли проблемы с камерами видеонаблюдения. После этого силовики оцепили выходы с секторов. Часть болельщиков не могла покинуть стадион в течение четырех часов, их не выпускали даже в туалет.