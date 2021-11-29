Сразу шесть новых случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» выявили в Шотландии

Медики сейчас пытаются отследить максимальное количество человек, которые контактировали с зараженными, приводит словам Министр здравоохранения страны Хумзы Юсуфа агентство Reuters. Причем речь идет даже о тех, кто виделся с заболевшими в течение последних нескольких недель. Это должно помочь установить, как вирус попал в страну.

На фоне этого во Всемирной организации здравоохранения не исключили, что новый штамм распространится по всему миру и может привести к вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями. Там также отметили, что «Омикрон» имеет беспрецедентное количество мутаций, поэтому им могут заразиться даже вакцинированные люди. В связи с этим в ВОЗ уже призвали страны ускорить темпы вакцинации, особенно наиболее уязвимых групп.

Из-за распространения опасной инфекции все больше стран вновь закрывают свои границы или снижают лимит въезжающих иностранцев. Так, Непал, Южная Корея, Великобритания и Германия уже прекратили авиасообщение с рядом африканских стран.

В ближайшие часы начнется экстренная встреча министров здравоохранения G7. Они планируют обсудить стратегию борьбы с распространением нового наиболее заразного штамма коронавируса.