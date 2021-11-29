Основатель Gulagu.net Осечкин обвинил директора «Руси Сидящей» Романову в сексуальных домогательствах

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин обвинил директор благотворительного фонда «Русь Сидящая*» Ольгу Романову в сексуальных домогательствах. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сегодня будет мой каминг-аут. Я бы никогда до этого не опустился, если бы это касалось только меня. Но сейчас речь идет о безопасности Сергея Савельева, который рискнул собственной жизнью и свободой, чтобы разоблачить пыточный конвейер. История о том, что это контролируемый слив, что это спецоперация ФСБ… Оля умалчивает о самом важном – о причинах, почему она на протяжении всего этого времени меня мочит. Мне важно это сказать, чтобы погасить интригу в зародыше: когда-то Ольга Романова домогалась лично меня», — заявил В.Осечкин.

По его словам, это происходило «в то самое время, когда ее муж Алексей Козлов находился в колонии». «С Козловым мы дружим до сих пор, и он знает об этой истории, в отличие от той же Романовой, которая об этом никогда не говорила. И все, что сейчас и все эти годы делает Оля – она распускала про меня грязные слухи исключительно из чувства мести отверженной женщины», — отметил В.Осечкин.

Он уточнил, что это был 2011 год, когда он вышел из тюрьмы. «Я освободился после пыточных тюрем. Мне было тяжело морально, мне была нужна помощь и поддержка. И я надеялся, что получу ее от журналистов и правозащитников. Вместо этого меня грязным образом домогались. Об этом знало мое близкое окружение, знала моя девушка – сейчас это моя жена, которая родила мне детей, и она была свидетелем того, как все это происходило. В вечернее время, в «Россо и бьянко» – это бар на Садовом кольце… К сожалению, Ольга Романова очень часто любит выпивать и выпивать очень сильно. И вот в состоянии алкогольного опьянения она реально пыталась меня лапать, пыталась ко мне приставать, думая, что человек, отсидевший тюрьме – это человек, который если несколько лет подряд жил без секса, то он должен возбуждаться при первом прикосновении любой женщины», — сказал В.Осечкин.

Ранее Ольга Романова обвинила Осечкина в том, что до отъезда во Францию он занимался борьбой с иностранными агентами. «Он и сейчас об этом говорит, и не скрывает этого. Он был одним из тех, кто проталкивал через Госдуму этот закон и занимался пропагандой – рассказывал на федеральных каналах о вреде иностранных агентов», — заявила она в прямом эфире «Эха Москвы».

Она также не исключила, что Сергея Савельева, который вывез из России видеоархив с пытками, использовали для создания «контролируемого слива» в целях отставки директора ФСИН Александра Калашникова.

В свою очередь В.Осечкин подчеркнул, что «никогда не поддерживал и не выступал за закон об иностранных агентах». «Это ложь, грязь, клевета и желание очернить меня, а через это очернить наше расследование», — заключил он.

* российские власти считают иноагентом