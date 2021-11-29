Петр Фиала назначен новым министром Чехии

Церемония состоялась в президентском замке с соблюдением строгих мер безопасности. Президент Милош Земан сидел в инвалидном кресле внутри стеклянного куба. На этой неделе президента выписали из больницы после длительной госпитализации, однако вскоре вновь госпитализировали в связи с положительным тестом на коронавирус.