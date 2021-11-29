Вице-премьер Абрамченко прогнозирует, что потребительская инфляция повысится максимум на 0,1-0,2 процентного пункта

Вице-премьер Виктория Абрамченко прогнозирует, что потребительская инфляция повысится максимум на 0,1-0,2 процентного пункта из-за новых правил утилизации упаковки. В будущем году вводится новая концепция расширенной ответственности производителей, которая предусматривает 100-процентную утилизацию упаковки товаров. Бизнес предупреждает, что это может привести к подорожанию продуктов – молока, соков, масла, кондитерских изделий и других.
2021-11-29T11:32:50+03:00
2021-11-29T11:50:40+03:00
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11:32, 29 ноября 2021
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