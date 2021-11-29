В Тбилиси начался суд над бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили по делу о силовом разгоне митинга оппозиции 7-го ноября 2007-го года. У здания суда собрались около 300 сторонников Саакашвили. Они пытались прорваться во двор. Полицейские применили перцовый газ. Сам Саакашвили доставлен в суд под усиленной охраной.