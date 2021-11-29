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11:05, 29 ноября 2021

Власти намерены применять искусственный интеллект для анализа психологического состояния россиян по их соцсетям

Психоанализ личных профилей в интернете позволит бороться с так называемыми группами смерти и вовлечением людей в терроризм и экстремизм, утверждают в Институте системного программирования Российской академии наук. На это планируется потратить 36 млн рублей, сообщает газета «Коммерсант». Деньги школа получила от Аналитического центра при правительстве России. Для анализа личности человека будут использоваться его так называемые цифровые следы в сети. По задумке инициаторов, этот механизм открывает широкие возможности по оценке личности без традиционного психологического тестирования, для которого требуется добровольное согласие. В первую очередь, планируется оценивать состояние тех, кто принимает ключевые государственные и корпоративные решения. Также с помощью искусственного интеллекта можно будет распознавать манипуляцию большой группой людей, оценивать творческий потенциал работников и моделировать их профессиональное развитие.

Юристы, опрошенные газетой, считают массовую психодиагностику россиян противоречащей закону о персональных данных.


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