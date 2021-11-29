Сербия сумела сэкономить не менее 1 миллиарда евро благодаря выгодным условиям от России по ценам на газ

Об этом рассказал президент республики Александр Вучич.

Вучич говорит, что Москва согласилась поставлять газ в Сербию на исключительных по стоимости условиях. Глава Сербии поясняет, что на прошедшей в Сочи встрече с президентом России Владимиром Путиным страны договорились о поставках газа на ближайшие 6 месяцев по рекордно низкой цене – всего 270 долларов за тысячу кубометров. Он добавил, что это минимальная стоимость энергоносителя для европейского потребителя. Другие страны, по его словам, платят от 700 до 1,5 тысяч евро за аналогичный объем.

Также Вучич рассказал, что Россия поставит больший объем газа, чем изначально было запланировано, вместе с тем Путин, по его словам, пошел на уступки и согласился на гибкие условия оплаты. Установить такую цену, по убеждению сербского лидера, удалось с помощью специально придуманной нефтяной формулы, которая устанавливает стоимость барреля нефти на уровне 83 долларов. Вучич добавил, что Европе сегодня не хватает 70 миллиардов кубометров газа, а Соединенные штаты, по его мнению, делают все, чтобы, как он выразился, «выдавить» Россию с энергетического рынка.

Президент Сербии добавил, что через полгода он проведет новую личную встречу с Владимиром Путиным.