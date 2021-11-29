ВОЗ призывает все страны ускорить темпы вакцинации в связи с появлением нового штамма коронавируса омикрон

В ВОЗ предупреждают, что новый штамм может привести к вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями. При этом до сих пор неизвестно, заразнее ли омикрон других вариантов ковида и приводит ли он к более тяжелому течению болезни.

Из-за нового штамма Япония с завтрашнего дня закрывает въезд всех иностранцев в страну. Об этом «Эху» рассказал корреспондент ТАСС в Токио Алексей Заврачаев.

Пока в Японии не выявлено случаев заражения новым штаммом.

Штамм выявлен в Южной Африке. При этом власти ЮАР не видят необходимости вводить новые ограничения. Об этом сказал президент страны Сирил Рамафоса.

Рамафоса призвал отменить ограничения на поездки в южноафриканские страны, о которых объявил ряд государств.

Российские власти с воскресенья ограничили въезд в страну для граждан из ряда африканских государств, включая ЮАР, а также из Гонконга в связи с новым штаммом коронавируса. Роспотребнадзор утверждает, что на территории России новый штамм не обнаружен.