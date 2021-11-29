В Санкт-Петербурге шестиклассник попал в реанимацию с алкогольным отравлением, – сообщает питерского издание «Фонтанка». В отношении отца ребенка составлен административный протокол. По этому факту ведется проверка. Семья состоит на профилактическом учете в органах внутренних дел.