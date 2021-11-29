РБК: Российские власти хотят отказаться от термина QR-код из-за негативного отношения россиян

Российские власти хотят отказаться от термина QR-код из-за негативного отношения россиян, – сообщает газета РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и правительству. По их словам, чиновники рассматривают, в частности, такие варианты как «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт».

В середине ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и отдельных видах транспорта.