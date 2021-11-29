Япония со вторника закрывает границу для иностранцев из-за распространения нового штамма коронавируса

В Токио присвоили омикрону наивысший уровень опасности и решили ужесточить пограничный контроль. После появления новостей о новом штамме в стране восходящего солнца уже запрещали въезд для тех, кто следует из девяти государств, в том числе Южно-Африканской республики. Расположенная поблизости к Японии Южная Корея тоже ограничила въезд для иностранцев, но только тех, кто приезжает из ряда африканских стран. Сегодня ранним утром о закрытии границы для жителей континента, который считается местом появления омикрона, объявил и Непал.

Ограничение касается даже вакцинированных. Исключение власти страны решили сделать только для дипломатов. В Индии пока на серьезные меры не решились, лишь потребовав от въезжающих из 12 стран туристов уходить на недельный карантин. При этом ограничение начнет действовать только с декабря. Авиасообщение с Африкой приостановили уже более 20 стран мира, в том числе и Россия. Но в Москве утверждают, что омикрон в страну пока не попал. Тем временем штамм уже обнаружили в нескольких европейских государствах.

ОТВОДКА:

Президент Южно-Африканской республики призвал мировое сообщество отменить ограничения против граждан стран. По его словам, меры неоправданные и дискриминирующие.