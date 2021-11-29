Прокуратура Приморского края начала проверку после сообщений о неоказании медицинской помощи 8-летнему мальчику

По словам родственников, врачи «скорой помощи» отказывались подниматься на 9-й этаж из-за неработающего лифта, а затем не повезли ребенка в больницу из-за тяжелого состояния и вызвали реанимационную бригаду. Мальчика доставили в медицинское учреждение только через четыре часа. Через день он скончался. По данным портала «Новости Владивосток», проверку ведет и региональное Министерство здравоохранения.