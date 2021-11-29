Прокуратура Приморского края начала проверку после сообщений о неоказании медицинской помощи 8-летнему мальчику

По словам родственников, врачи «скорой помощи» отказывались подниматься на 9-й этаж из-за неработающего лифта, а затем не повезли ребенка в больницу из-за тяжелого состояния и вызвали реанимационную бригаду. Мальчика доставили в медицинское учреждение только через четыре часа. Через день он скончался. По данным портала «Новости Владивосток», проверку ведет и региональное Министерство здравоохранения.
2021-11-29T10:04:19+03:00
2021-11-29T10:04:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:04, 29 ноября 2021
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