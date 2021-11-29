Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили доставили в суд на рассмотрение дела о жестком разгоне митинга

В эти минуты суд должен начать рассматривать дело против экс-президента, которое завели на него в связи с разгоном акции объединенной оппозиции, проходившей в 2007 году. Это третий судебный процесс с момента ареста Саакашвили, однако пока ни на одном из них он не присутствовал по состоянию здоровья. Политик сейчас, как пишет агентство «Интерфакс», находится по усиленной охраной пенитенциарной службы. По данным издания, во дворе городского суда находятся полицейские, в нескольких метрах от здания в автобусах – спецназовцы, а также две водометные машины и железные ограждения.

Как объясняют силовики, они опасаются провокаций со стороны сторонников Саакашвили, которые с утра уже дежурят у здания Тбилисского городского суда.

В Грузии бывший президент проходит сразу по нескольких уголовным делам, однако ранее он сказал, что все они сфабрикованы действующими властями страны. Политик называет свое задержание незаконным. В знак протеста сразу после ареста он объявил голодовку, однако бы вынужден прекратить её из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Накануне врачи диагностировали у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство.

Экс-президент Грузии, тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави.