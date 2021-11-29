Московская полиция задержала болельщиков ЦСКА после футбольного матча ЦСКА – «Зенит» на стадионе «ВЭБ Арена»

Количество не называется. Между тем, спортивные издания сообщают о сотнях задержанных. Перед этим фанатов несколько часов не выпускали со стадиона.

Причины задержания фанатов «армейцев» пока лишь предположительные. Полиция официально их не называет, в то же время незадолго до окончания очередного матча Российской Премьер-лиги болельщики ЦСКА на своей трибуне зажгли несколько файеров, в результате чего происходящее фактически напоминало пиротехническое шоу. После финального свистка к трибуне подошли бойцы ОМОН и полицейские: как передает агентство РИА Новости, они обыскивали фанатов и отводили их в автозаки. При этом сам процесс затянулся до глубокой ночи: зрители не могли покинуть стадион «ВЭБ-Арена» более трех часов.

По данным телеграм-канала OFNEWS, специализирующегося на новостях, связанных с футбольным фанатским движением, были задержаны свыше 400 человек. Источник агентства ТАСС говорит лишь о 30 доставленных в отдел. Полиция пока конкретных данных не приводят. В ЦСКА, между тем, сообщили, что пытаются помочь тем, кто не причастен к произошедшему, но осудили зажегших пиротехнику. В руководстве Премьер-лиги, в свою очередь, считают, что действия полиции поставили под угрозу здоровье людей.

По сведениям издания Спорт.ру, полиция пыталась вычислить зачинщиков файер-шоу, но на стадионе возникли проблемы с камерами наблюдения. После этого силовики оцепили выходы с секторов, на которых находились болельщики ЦСКА. Люди не могли выйти со стадиона в течение как минимум четырех часов. Их не выпускали даже в туалет.