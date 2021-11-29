Четверть российских фитнес-клубов может закрыться

Многие не смогли договориться с владельцами помещений о скидках в условиях пандемии, – пишет газета «Ведомости» со ссылкой на Ассоциацию операторов фитнес-индустрии. По некоторым оценкам, в прошлом году участники отрасли потеряли около 40% выручки по сравнению с 2019 годом.