Четверть российских фитнес-клубов может закрыться

Многие не смогли договориться с владельцами помещений о скидках в условиях пандемии, – пишет газета «Ведомости» со ссылкой на Ассоциацию операторов фитнес-индустрии. По некоторым оценкам, в прошлом году участники отрасли потеряли около 40% выручки по сравнению с 2019 годом.
2021-11-29T09:33:17+03:00
2021-11-29T09:35:07+03:00
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09:33, 29 ноября 2021
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