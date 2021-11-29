Евросоюз и НАТО на фоне миграционного кризиса в Восточной Европе намерены подписать новую декларацию о сотрудничестве

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сотрудники структур Евросоюза и НАТО находятся в постоянном контакте, однако с учётом изменения обстановки необходимо вывести наше сотрудничество на более высокий уровень. Мы активно работаем над подготовкой к подписанию новой декларации о сотрудничестве. Целью этого документа станет обновление политических обязательств и укрепление партнерства Евросоюза и НАТО.»

Фонт дер Ляйен добавила, что Литва уже несколько месяцев сталкивается с умышленной и опасной гибридной атакой, организованной режимом Лукашенко. Это ставит под угрозу жизнь мирных жителей, заманиваемых на границу Белоруссии ложными обещаниями.