Московская полиция задержала более 400 болельщиков ЦСКА после матча с «Зенитом»

Это сообщили сразу несколько изданий – в частности, «Спорт экспресс» и «Спорт 24». Предположительно причиной стало пиротехническое шоу. Сообщается, что болельщиков вывозили группами, поэтому многие были вынуждены провести на стадионе больше пяти часов. Руководство ЦСКА в официальном заявлении осудило тех, кто зажег фаеры. Клуб пообещал помочь тем, кто не причастен к происшествию, и оказать им бесплатную юридическую помощь.

Болельщики «Спартака» поддержали задержанных фанатов ЦСКА. В опубликованном заявлении отмечается, что власти действуют вопреки, цитирую, «обходя стороной здравый смысл и современные технологии. Весь стадион утыкан камерами с распознаванием лиц. У большинства фанатов есть клубные карты и абонементы. Зачем в этом случае держать людей на холоде, а после сотнями отправлять в автозаки?».

Российская премьер-лига считает, что действия полиции после матча ЦСКА – «Зенит» поставили под угрозу здоровье людей. РПЛ пообещала провести тщательное расследование.

Матч завершился со счетом 0:2 в пользу «Зенита». Кстати, питерская команда пока не отреагировала на то, что произошло после игры. Последняя запись в Твиттере команды: «Добрых снов, город победителей».