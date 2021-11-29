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09:05, 29 ноября 2021

Саакашвили доставили в суд, где сегодня будет рассматриваться дело о разгоне митинга 7 ноября 2007 года

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили доставили в суд, где сегодня будет рассматриваться дело о разгоне митинга 7 ноября 2007 года, – сообщает грузинское телевидение. До сих пор Саакашвили не участвовал в слушаниях даже дистанционно.
Политика арестовали в начале октября после того, как он вернулся в Грузию. Ему предъявлены обвинения по нескольким уголовным делам.  


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