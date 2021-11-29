Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили доставили в суд, где сегодня будет рассматриваться дело о разгоне митинга 7 ноября 2007 года, – сообщает грузинское телевидение. До сих пор Саакашвили не участвовал в слушаниях даже дистанционно.

Политика арестовали в начале октября после того, как он вернулся в Грузию. Ему предъявлены обвинения по нескольким уголовным делам.