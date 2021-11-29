Десятки болельщиков ЦСКА задержаны после матча с «Зенитом» в Москве

Агентства сообщают, что причиной могло стать пиротехническое шоу. Фанатов не выпускали со стадиона больше часа. На выходе стояли сотрудники ОМОНа, которые сопровождали болельщиков сначала на досмотр, а затем в автозаки.

Российская премьер-лига считает, что действия полиции после матча ЦСКА и «Зенита» поставили под угрозу здоровье людей. Подобные события крайне негативно влияют не только на имидж РПЛ, но и всего российского футбола, – говорится в заявлении премьер-лиги. РПЛ обещает провести тщательное расследование и обещает не допустить повторения такой ситуации в будущем.

ЦСКА обещает своим болельщика обеспечить бесплатную юридическую консультацию. Клуб признаёт, что пиротехника была использована в таком масштабе впервые за всю историю «ВЭБ Арены», и осудил тех, кто совершил противоправные действия.