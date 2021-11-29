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09:01, 29 ноября 2021

В Кемеровской области ввели режим ЧС из-за взрыва на шахте «Листвяжная»

фото: Сергей Карпухин/ТАСС
фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Руководить ликвидацией чрезвычайной ситуации будет лично губернатор Сергей Цивилев. Между тем уже несколько дней спасатели не прекращают вести работы по снижению взрывоопасности на участке шахты. Это необходимо для того, чтобы можно было добраться до эпицентра взрыва, где под завалами до сих пор остаются тела погибших шахтеров. На данный момент удалось извлечь и поднять на землю тела только 11 из них.
В свою очередь Генеральная прокуратура выявила почти 450 различных нарушений закона на предприятии и возбудила 180 дел об административных правонарушениях, сообщили в ведомстве. Все они связаны с несоблюдением правил в сфере промышленной безопасности и, в частности, с необорудованием путей эвакуации.
Как пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу шахты, руководство «Листвяжной» направит более 300 миллионов рублей на помощь семьям погибшим. Так, каждая семья получит по 2 миллиона единовременных выплат, а также по 1 миллиону переведут лично членам семьи. Первые выплаты уже начались. Там также намерены оплатить обучение детей, погасить кредиты и улучшить жилищные условия семей погибших.

В результате взрыва на «Листвяжной» 25 ноября погиб 51 человек, еще почти 80 пострадали. Точные причины произошедшего до сих пор не установлены.


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