Япония приостанавливает выдачу новых виз из-за ситуации с новым штаммом коронавируса и может ужесточить правила въезда в страну. В начале этого месяца японские власти смягчили въездные ограничения для иностранных бизнесменов и студентов.

Штамм выявлен на юге Африки. По словам вирусологов, он содержит большое количество мутаций и распространяется гораздо быстрее. Многие страны мира ограничили авиасообщение с югом Африки.

Российские власти с воскресенья ограничили въезд в страну для граждан из ряда африканских государств, включая ЮАР, а также из Гонконга в связи с новым штаммом коронавируса. Роспотребнадзор утверждает, что на территории России новый штамм не обнаружен.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса призывает отменить запрет на поездки в южноафриканские страны. По словам президента, новые ограничения нанесут еще больший ущерб экономике и подорвут способность этих государств реагировать на пандемию. Рамафоса подчеркнул, что ограничения не смогут предотвратить распространение нового штамма.