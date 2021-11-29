Сербия сэкономила минимум 1 миллиард евро благодаря соглашению с Россией по газу

Это заявил президент страны Александр Вучич. После переговоров с президентом России Владимиром Путиным Вучич объявил, что цена газа для Сербии в первом полугодии будущего года составит 270 долларов за тысячу кубометров. По выражению сербского руководителя, это лучшая цена в Европе.
2021-11-29T08:32:32+03:00
2021-11-29T08:38:24+03:00
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08:32, 29 ноября 2021
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