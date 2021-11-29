Российская премьер-лига объявила о начале расследования в связи с массовым задержанием болельщиков ЦСКА после матча с «Зенитом» в Москве. По мнению РПЛ, действия полиции поставили под угрозу здоровье людей. После матча болельщиков долго не выпускали со стадиона. Задержаны десятки человек. Вероятная причина – использование пиротехники в конце игры. Матч завершился победой «Зенита» со счетом 2:0.

Футбольный клуб ЦСКА признаёт, что пиротехника была использована во время матча в таком масштабе впервые за всю историю «ВЭБ Арены». В заявлении клуба осуждаются болельщики, которые совершили противоправные действия. В то же время подчёркивается, что невиновные страдать не должны. Клуб обещает обеспечить своим фанатам бесплатную юридическую консультацию.