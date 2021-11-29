В Вене сегодня должны возобновиться переговоры по ядерной программе Ирана

Незадолго до их начала США объявили, что Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия.

Вашингтон может усилить давление на Иран, если Исламская республика будет использовать переговоры для того, чтобы выиграть время на реализацию своей ядерной программы. Об этом объявил спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли. Российская сторона считает, что давление только усилит сопротивление Тегерана.

Переговоры, как напоминает агентство Интерфакс, предусматривают отказ Соединённых Штатов от санкций против Ирана, которые ввёл 45-й президент Дональд Трамп и возвращение Тегерана к соблюдению условий ядерной сделки. Её Иран и шесть стран-посредников, включая Россию и США, заключили летом 2015 года. Позже Запад обвинил Тегеран в нарушении договорённостей и обогащении урана намного выше уровня, предусмотренного соглашением. Весной 2018 США вышли из сделки и возобновили санкции. Тегеран в ответ отказался выполнять условия соглашения. С апреля по июнь в Вене прошло 6 раундов переговоров, дальше их участники взяли перерыв. Он затянулся из-за выборов в Иране президента и формирования правительства.

Израиль очень обеспокоен возможностью снятия санкций с Ирана. Об этом объявил премьер страны Нафтали Беннет.