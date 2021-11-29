В Женеве стартует специальная сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения

Одной из главных целей предстоящей встречи может стать запуск процесса разработки соглашения по борьбе с пандемиями. Именно такую задачу поставили во Всемирной организации здравоохранения. Ее глава Тедрос Гебрейесус выразил уверенность, что миру необходимо быть готовым к будущим эпидемиям, чтобы не допустить повторения хаоса нынешней.

Ожидается, впрочем, что будут обсуждаться и другие вопросы – в частности, неравный доступ к вакцинам от коронавируса. Эта тема уже поднимается рядом экспертов на фоне новостей о появлении нового штамма вируса «омикрон». Ряд ученых опасаются, что этот вариант может стать более заразным, а также преодолевать защиту действующих вакцин. Некоторые страны уже возвращают ряд ограничений – в Израиле, к примеру, решили полностью запретить въезд всех иностранцев на две недели.

Сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения будет проходить до 1 декабря.