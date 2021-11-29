Пять партий в Киргизии отказались признать результаты парламентских выборов

Они заявили о нарушениях в ходе предвыборной кампании, а также фальсификациях при подсчете результатов. По данным ЦИК страны, после подсчета более 97% бюллетеней в парламент проходят шесть партий, в том числе три провластные. Явка составила более 34%.

Минувшим вечером во время электронного подсчета голосов на сайте избирательной комиссии произошел сбой. Когда он вновь заработал, выяснилось, что данные на сайте обновились и количество партий, преодолевших пятипроцентный порог, снизилось с десяти до шести, передает «Sputnik Кыргызстан». Также какое-то время были недоступны предварительные итоги голосования по партийным спискам и одномандатным округам.

Президент Садыр Жапаров пообещал в Facebook, что члены ЦИК «ответят головой», если будет доказана попытка фальсификации. В комиссии заверили, что сбой произошел только в системе отображения данных, но не в системе подсчета, поэтому сомнений в точности данных нет, передает «Интерфакс».

Глава миссии наблюдателей СНГ Василий Волков сказал, что выборы прошли по закону, были открытыми и прозрачными.

Политолог, эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов отметил «Эху», что парламентские выборы в Киргизии закончились без больших потрясений. По словам Дубнова, в новом парламенте Киргизии не будет женщин по одномандатным округам, а также среди победителей в одномандатных округах нет ни одного русскоязычного депутата.