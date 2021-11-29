Несколько десятков болельщиков ЦСКА были задержаны после матча армейцев с «Зенитом»

Во втором тайме матча фанаты ЦСКА стали активно жечь пиротехнические средства — файеры, из-за чего и самих фанатов, и стадион заволокло густым дымом.

Когда же игра была закончена, болельщиков армейцев полиция заблокировала на трибунах и удерживала там почти 2 часа. Спустя некоторое время они отпустили женщин и детей, а мужчин забрали в отделения для дальнейшего разбирательства. Агентство ТАСС со ссылкой на источник утверждает, что всего в полицию забрали около 30 человек, интернет-издание Sports24 называет цифру более 400.

В Российской премьер лиге уже сообщили, что проведут тщательное расследование по ситуации с задержанием. Там также осудили поведение полиции, отметив, что эти меры нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей. Позицию регулятора поддержал и столичный ЦСКА, однако там осудили болельщиков за использование пиротехники. За армейцев заступилось и объединение фанатов московского «Спартака». В своем заявлении они отметили, что, хотя и являются оппонентами на трибунах, но поддерживают их в этой ситуации.

Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу «Зенита». По итогам воскресной игры 16-го тура РПЛ питерская команда закрепилась на первой строчке турнирной таблицы. Далее с отрывом в 4 очка следует столичный «Динамо».