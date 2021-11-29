Генпрокуратура совместно с другими надзорными органами проверила 31 шахту в Кузбассе после аварии на «Листвяжной»

В ходе проверок выявлено почти 450 нарушений, возбуждено 180 дел об административных правонарушениях.
Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности, обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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В ходе проверок выявлено почти 450 нарушений, возбуждено 180 дел об административных правонарушениях.
Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности, обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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