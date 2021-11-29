Шесть политических партий проходят в новый состав парламента Киргизии

Об этом сообщает ЦИК республики после обработки свыше 97% бюллетеней. Лидером продолжает оставаться провластная партия «Ата-Журт Кыргызстан», набравшая 16% голосов избирателей. На втором и третьем месте тоже провластные «Ишеним» с 13% и «Ынтымак» с 10%.

Оппозиционная партия «Альянс» занимает четвертое место — 8%. Явка избирателей на выборах, прошедших в воскресенье, составляет более 34%.

Между тем, пять партий отказались признавать итоги голосования, заявляя о нарушениях в ходе предвыборной кампании, а также фальсификациях при подсчете результатов.